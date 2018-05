Unfall an Baustelle auf A 5 - Autofahrerin kollidiert mit Lkw

Anzeige

Hirschberg.Nach einem Unfall auf der A 5 bei Hirschberg ist es am Freitag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Frankfurt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Autofahrerin gegen 11 Uhr an einer Baustelle zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim zu spät, dass die linke Spur gesperrt war und wechselte unvermittelt die Fahrbahn. Dabei kollidierte sie mit einem Lastwagen mit Anhänger und schleuderte gegen ein weiteres Auto. Die Frau verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

Infolge der Kollision fuhr der Lkw in die Leitplanke und drohte anschließend die Böschung hinab zu rutschen. Die geladenen Gitterboxen wurden auf ein anderes Fahrzeug verfrachtet, sodass Lkw und Anhänger geborgen werden konnten. Der Unfall und die Bergungsarbeiten blockierten den Standstreifen und die rechte Fahrbahn.

Der Rückstau betrug rund acht Kilometer. Gegen 14 Uhr schlossen die Einsatzkräfte die Bergungs- und Aufräumarbeiten ab und gaben den Verkehr wieder frei. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 40 000 Euro.