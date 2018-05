Unfall an Baustelle auf der A 5 - Sprinter kollidiert mit Lkw

Anzeige

Hirschberg.Nach einem Unfall auf der A 5 bei Hirschberg kommt es am Freitagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierte um kurz vor 11 Uhr an einer Baustelle zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim ein Kleintransporter und ein Lastwagen. Der Lkw fuhr danach in die Leitplanke und droht nun, die Böschung hinab zu rutschen. Über den genauen Unfallhergang und die Anzahl der Verletzten liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Rettungskräfte und örtliche Feuerwehren sind im Einsatz. Derzeit sind der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen blockiert. Der Rückstau beträgt bereits rund sieben Kilometer. Nach einer momentanen Einschätzung der Polizei muss der Lastwagen mit einem Kran geborgen werden. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden hinein andauern.