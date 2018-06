Unfall auf A 5 bei Heidelberg: Polizei filmt Gaffer

Anzeige

Durch umherfliegende Fahrzeugteile musste die Autobahn für rund 20 Minuten voll gesperrt werden. Die Ausfahrt Schwetzingen war wegen der Unfallaufnahme und des Abschleppens von zwei Fahrzeugen bis gegen 15.50 Uhr gesperrt. Der Rückstau betrug laut Polizei in der Spitze rund zehn Kilometer. Nach Räumung der Unfallstelle löste sich der Stau erstaunlich schnell wieder auf, so die Beamten.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten allerdings fest, dass Autofahrer beim langsamen Vorbeifahren an der Unfallstelle mit ihren Handys filmten. Dies nahmen die Beamten des Autobahnpolizeireviers Mannheim-Seckenheim zum Anlass, Filmaufnahmen von mutmaßlichen filmenden Gaffern zu fertigen. Die Auswertung dauere noch an, teilte die Polizei am frühen Abend mit.