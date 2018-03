Unfall auf A 65: 21-Jähriger erliegt Verletzungen

Anzeige

Neustadt.Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Neustadt ist ein 21-Jähriger tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 22.40 Uhr auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Rund 1500 Meter vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd verlor ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn und schlug mehrfach in die Leitplanke ein. Nach seiner Aussage war zuvor ein Reifen seines Autos geplatzt. In dem Pkw saßen zudem vier weitere Personen im Alter von 18 bis 23 Jahren. Ein 21-jähriger Insasse wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt. Er erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Auch der Fahrer und die anderen Insassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Während der Bergung und Unfallaufnahme wurde die Autobahn voll gesperrt. Bis 4 Uhr wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Norden und an der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Süden abgeleitet. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu einem bis zu fünf Kilometer langen Stau. (pol/onja)