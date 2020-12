Dielheim.Bei einem Auffahrunfall auf der A6 in Richtung Mannheim hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 53-jähriger Autofahrer der Höhe von Dielheim in einen Sekundenschlaf gefallen und dem Lkw aufgefahren. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf rund 30 000 Euro.

