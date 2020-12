Unfall auf A65 - Auto kommt ins Schleudern

Neustadt.Bei einem Unfall auf der A65 in Richtung Süden ist am Sonntagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 27-jähriger Landauer in Höhe der Anschlussstelle Neustadt Süd auf das vorausfahrende Auto einer 60-Jährigen auf. Durch die nasse Straße verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto, prallte gegen die Mittelschutzplanke, wurde zurückgeschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 27-Jährige kam von der Fahrbahn ab.

Der rechte Fahrstreifen der A65 wurde eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 8 000 Euro.

