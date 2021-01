Unfall auf B 36 - Autofahrer ignoriert rote Ampel

Mannheim.Bei einem Unfall im Mannheimer Stadtteil Lindenhof ist am Montagvormittag ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Zwei Autos wurden hierbei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 31-Jähriger zuvor die Landteilstraße in Richtung B 36 (Helmut-Kohl-Straße) entlang. An der Einmündung zur B 36 in Richtung Ludwigshafen ignorierte er anschließend eine rote Ampel. Ein 36-Jähriger, der auf der B 36 in Richtung Fahrlachtunnel unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021