Unfall auf B39: Kleinkind und drei weitere Personen verletzt

Mühlhausen.Bei einem schweren Unfall sind am Samstagmittag auf der B39 in Mühlhausen vier Personen - darunter ein Kleinkind - verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, geriet ein Wagen gegen 12 Uhr in Richtung Eichtersheim ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Eine Person wurde eingeklemmt.

Insgesamt wurden durch die Kollision vier Personen verletzt, eine davon schwer. Unter den Verletzten ist auch ein Kleinkind. Die B39 wurde in Folge des Unfalls voll gesperrt. Weitere Informationen zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt.