Unfall auf Bahnhofstraße - Wagen überschlägt sich

Neckargemünd.Das Auto einer 51-Jährigen aus Weinheim überschlug sich am Sonntagabend. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße von Heidelberg kommend in östliche Richtung unterwegs, als sie am Fahrbahnrand mit zwei parkenden Autos kollidierte. Das Fahrzeug überschlug sich durch den Aufprall und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Die 51-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Unfalluhrsache ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.500 Euro.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020