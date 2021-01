Unfall auf dem Waldhof - Autofahrer prallt gegen Laternenmast

Mannheim.Einen Unfall mit über 1,3 Promille hat am Dienstagabend ein 26-jähriger Autofahrer in Mannheim-Waldhof verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige kurz vor 23 Uhr auf der Sonderburger Straße in Richtung Waldhof unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Mann prallte gegen einen Laternenmast und das Geländer zum Gleisbett

der Straßenbahn. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf über 10.000 Euro geschätzt.

Da der 26-Jährige widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621/77 76 90 melden.

