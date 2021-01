Unfall auf Kurt-Schumacher-Brücke - zwei Personen verletzt

Ludwigshafen.Bei einem Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke von Ludwigshafen in Richtung Mannheim haben sich am Samstagmittag zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-jähriger Mannheimer zuvor auf das Auto einer 22-jährigen Frau aufgefahren, die wegen des Verkehrs bremste. Durch den Unfall entstand an beiden Autos ein Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Da aus einem der Fahrzeuge Kraftstoff austrat, wurde die Straße von einer Spezialfirma gereinigt.

Informationen zu dem Unfall werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de von der Polizei entgegengenommen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 17.01.2021