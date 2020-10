Unfall bei Fotoshooting – 17-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Bruchsal.Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Montagabend in Bruchsal nach einem Verkehrsunfall seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verstarb er in einem Krankenhaus, nachdem er bei einem Fotoshooting am Sonntagabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte. Bei dem Unfall in Helmsheim hatte der Jugendliche nach bisherigen Ermittlungen im Kofferraum eines Autos gesessen, um sich fotografieren zu lassen. Als der 18-jährige Fahrer langsam losfuhr und weiter beschleunigte, fiel der 17-Jährige aus dem Fahrzeug.

Anwohner hatten am späten Sonntagabend einen Knall und quietschende Reifen gehört. Wenig später stellten Beamte wenige Straßen vom Unfallort entfernt ein Auto sicher. Der tatverdächtige Fahrer wurde anschließend ermittelt.

