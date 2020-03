Unfall beim Überholen

Ein Überholmanöver endet mit einem schweren Unfall. © Polizei

Maikammer.Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstagmorgen auf der K 32 in Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten geführt. Nach Polizeiangaben war gegen 10.50 Uhr ein Traktor auf der K 32 unterwegs, als zwei hinter ihm fahrende Autos zum Überholen ansetzten. Das Auto eines 33-Jährigen konnte dabei nicht rechtzeitig wieder einscheren und prallte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 53-Jährigen zusammen. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß und mussten in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehr als 25 000 Euro. Für die Aufräumarbeiten musste die K 32 circa eine Stunde voll gesperrt werden. vs

