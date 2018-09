Unfall in Geisterbahn

Bad Dürkheim.In einer Geisterbahn auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt sind am Samstag um 18.45 Uhr drei Wagen aufeinandergefahren. Die Polizei teilte mit, dass dabei zwei Fahrgäste leicht verletzt wurden. Die Stadt Bad Dürkheim stellte den Betrieb des Fahrgeschäfts daraufhin ein und zog Gutachter des TÜV hinzu. Die Sachverständigen kamen zum Schluss, dass ein technischer Defekt den Unfall ausgelöst habe. Um 15 Uhr wurde die Geisterbahn am Sonntagnachmittag wieder freigegeben.

Mehrere Schlägereien

Generell hatte die Polizei am Wochenende auf dem Volksfest viel Arbeit. Am Freitagabend nahmen die Beamten insgesamt fünf Körperverletzungsdelikte auf. Unter anderem hatte ein 20-Jähriger einer 16-Jährigen und ihrem Freund am Autoscooter ins Gesicht geschlagen. Im Norden der Stadt zog die Polizei eine 22-Jährige aus dem Verkehr, die sich mit 1,6 Promille hinters Steuer gesetzt hatte.

Am Samstag verzeichnete die Polizei acht Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, weil Festgäste Joints oder Amphetamine konsumiert hatten. Drei Mal kam es in den Festzelten an dem Abend zu Schlägereien. Wegen eines Streits um ein Taxi gingen zudem ein 24-Jähriger und ein 32-Jähriger aufeinander los. Der Ältere musste daraufhin ins Krankenhaus. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.09.2018