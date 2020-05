Unfall mit acht beschädigten Fahrzeugen auf der A6

Mannheim/Viernheim.Acht Fahrzeuge sind am Sonntagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 bei Mannheim beschädigt worden. Nach ersten Informationen der Polizei soll der Verursacher zunächst zu Fuß geflüchtet sein, er wurde jedoch in einem angrenzenden Feld von den Beamten festgenommen. Gekracht hatte es gegen 14 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Autobahnkreuz Viernheim in Fahrtrichtung Norden.

Die Arbeiten der Polizei am Unfallort dauern an. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Leichte Verkehrsbehinderungen seien die Folge, berichtete die Polizei weiter. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.