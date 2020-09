Unfall mit drei Toten

Rhein-Neckar/Lampertheim.Zu einem tragischen Unfall ist es am frühen Samstagabend zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg im Kreis Bad Dürkheim gekommen. Die Polizei teilte mit, dass ein 28-Jähriger mit einem Jaguar unterwegs war und aus noch ungeklärter Ursache um 18.18 Uhr ins Schleudern geriet.

Der Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi. Die 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27-jährige Beifahrerin verstarben noch am Unfallort. Ein Säugling, der in einem Kindersitz gesichert war, wurde nur leicht verletzt. Der Fahrer sowie der Beifahrer des Jaguars kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Stauende gefahren

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag bei Lampertheim-Rosengarten. Der Polizei zufolge kam es auf der B 47 zwischen Bürstadt und Worms zu einem Rückstau vor einer Kreuzung. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf das Stauende auf, dadurch wurden drei Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Der 64-Jährige hatte vermutlich gesundheitliche Probleme und verstarb an der Unfallstelle. Ein 23-Jähriger in einem Wagen davor kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die B 47 war für mehrere Stunden voll gesperrt. fab

