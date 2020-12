Unfall mit fünf Autos

Auf der A 65 krachten am Freitagabend mehrere Wagen ineinander. © Polizei

Deidesheim/Edenkoben.Fünf verletzten Personen, 25 000 Euro Schaden und eine dreistündige Sperrung: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls auf der Autobahn 65 bei Deidesheim. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass eine 25-jährige Autofahrerin und hinter ihr ein ebenfalls 25-jähriger Fahrer am Freitag um 21.38 Uhr auf die Autobahn fuhren. Der 25-Jährige setzte sofort zur Überholung an, übersah dabei aber das Auto eines 20-Jährigen auf der linken Spur. Letzterer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen des 25-Jährigen und schob ihn auf das Auto der 25-Jährigen. Zwei weitere Wagen wurden in den Unfall verwickelt. Fünf Personen kamen mit leichten Verletzungen in Kliniken. Im Einsatz waren acht Autos des Rettungsdienstes und vier Feuerwehrfahrzeuge.

Zu einem weiteren Unfall auf der A 65 kam es am Sonntagmorgen an der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Ein 27-Jähriger war aus Unachtsamkeit von hinten gegen das Auto einer 60-Jährigen gefahren. Sie verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und stieß gegen die Mittelleitplanke. Sie erlitt leichte Verletzungen. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020