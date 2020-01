Unfall mit sechs Lkw auf der A 5

Rhein-Neckar.Bei einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Lastwagen auf der Autobahn 5 sind am Freitag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, bildete sich auf dem Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Heidelberg ein Stau vor einer Baustelle. Gegen 13.50 Uhr erkannte ein Fahrer eines Sattelzugs die Situation nicht rechtzeitig und fuhr trotz einer Vollbremsung auf den vor ihm stehenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden fünf Lastwagen ineinander geschoben. Der Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zuerst gerammten Sattelzugs wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 300 000 Euro.

Erhebliche Behinderungen

Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt werden. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass die Bergung der Lkw noch mehrere Stunden dauern werde. Zwischenzeitlich konnte der Verkehr wieder auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dennoch kam es bis zum Abend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. jei

Samstag, 25.01.2020