Unfall mit vier Lkw auf der A 6

Sinsheim.Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Lastwagen ist am Dienstagmorgen eine Person verletzt worden, es entstand ein Schaden von 70 000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 39-jähriger Brummifahrer gegen 5.30 Uhr zwischen der Rastanlage Kraichgau und der Anschlussstelle Sinsheim staubedingt anhalten. Während ein nachfolgender 41-Jähriger seinen Lkw noch rechtzeitig zum Stehen brachte, rauschte ein 33-Jähriger mit seinem Gespann in diesen hinein. Der vorige Lkw wurde dadurch auf den ersten geschoben. Zuletzt fuhr noch ein 45-Jähriger mit seinem Lkw auf. Der 41-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es bildete sich ein langer Stau. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020