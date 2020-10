Unfall mit vier Schwerfahrzeugen – A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt

Wiesloch/Rauenberg.Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstagnachmittag auf der A6 bei Rauenberg ein Mann schwer verletzt worden. Die Fahrbahn ist aktuell in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 16 Uhr vier Schwerfahrzeuge zusammen. Wegen großflächig ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet. Die Polizei schätzt den Rückstau aktuell auf rund zehn Kilometer. Sämtliche Ausweichstrecken seien deshalb derzeit überlastet. Laut Polizei wird die Vollsperrung noch längere Zeit andauern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020