Unfall sorgt für Stau

Über leichte Blessuren klagten die Insassen. © Priebe

Schwetzingen.Bei einem Verkehrsunfall auf der B 36 in der Nähe von Schwetzingen haben sich zwei Personen verletzt. Auf Anfrage bei der Polizei hieß es seitens eines Sprechers, dass zwei Pkw bei dem Unfall auf Höhe der Abfahrt zur L 599 in Fahrtrichtung Mannheim beteiligt waren. Die beiden Verletzten seien mit leichteren Blessuren davongekommen, wurden jedoch in Kliniken gebracht. Ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, dass sich ein Kind in einem der Autos befunden habe. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn kam es zu Verkehrsbehinderungen und einem Stau von einem Kilometer. Zur Unfallursache und Schadenshöhe konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019