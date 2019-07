Unfall verursacht beim Überholen

Rhein-Neckar.Am Wochenende ist es zu zwei schweren Unfällen in der Region gekommen. Auf der Kreisstraße zwischen Reichertshausen und Helmstadt-Bargen im östlichen Rhein-Neckar-Kreis überholte am Samstag gegen 17 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes-Cabrio einen Radfahrer und gelangte in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 77-Jähriger geriet beim Ausweichen in den Grünstreifen, sein Auto kam ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich, der 77-Jährige und seine 56-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Mögliche Zeugen, insbesondere die anderen Unfallbeteiligten, werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174 41 40 zu melden.

An einer Kreuzung in Schwetzingen ereignete sich am Samstag ein weiterer Unfall: Als die Ampel auf Grün sprang, merkte ein 53-Jähriger Autofahrer, dass er sich verfahren hatte, und bremste ab. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin dahinter konnte rechtzeitig bremsen – nicht aber ein Motorradfahrer hinter ihr. Der 41-Jährige stürzte, erlitt mehrere Frakturen und innere Verletzungen. fab

