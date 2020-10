Sandhausen.Bei einem Verkehrsunfall in Sandhausen ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr ein 23-Jähriger die Vorfahrt eines von rechts kommenden 39-jährigen Autofahrers. So kam es zum Zusammenstoß auf der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Rudolf-Diesel-Straße/Industriestraße. Die Fahrer blieben unverletzt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020