Unfallserie: Mit Sommerreifen im Schnee

Rhein-Neckar.Schneefall und glatte Straßen – vor allem in höheren Lagen – haben am Mittwoch zu mehreren Verkehrsunfällen im Rhein-Neckar-Kreis und Richtung Odenwald geführt. Die beteiligten Fahrzeuge waren dabei nach Angaben der Polizei teilweise noch mit Sommerreifen unterwegs. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Gegen 16 Uhr verlor ein 20-Jähriger auf der L 536 zwischen Wilhelmsfeld und Schriesheim in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen. Im Auto des Unfallverursachers lösten die Airbags aus, beide Beteiligte blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Auto des 20-Jährigen noch Sommerreifen aufgezogen waren. Während der Unfallaufnahme und Bergung der beiden total beschädigten Autos war die L 536 gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Um 19.45 Uhr rutschte in Heiligkreuzsteinach ein Auto auf der glatten Fahrbahn der Kreisstraße 4122 in einen Graben. Kurze Zeit später, gegen 20.10 Uhr, kam eine 53-jährige Autofahrerin auf der K 4120 bei einem Bremsvorgang von der Straße ab. Das Auto kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Zur Bergung des Autos war die Freiwillige Feuerwehr Heiligkreuzsteinach im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren mit Winterreifen ausgerüstet. Die Beteiligten blieben unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte starkes Schneetreiben. Um 19.20 Uhr kam es in der Güterbahnhofstraße in Neckargemünd zu einem Unfall, bei dem sich ein 20-jähriger Autofahrer auf glatter Straße mit seinem Pkw drehte und in einen Bauzaun krachte. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Kurios: Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Wagen drei Sommer- und ein Winterreifen aufgezogen waren. Dabei sind Winterreifen bei einer solchen Witterung Pflicht.

Wer ohne unterwegs ist, den erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, zusätzlich wird ein Punkt im Fahrerlaubnisregister in Flensburg fällig. Neben dem Fahrer haftet auch der Halter. Hier werden 75 Euro fällig, dazu gibt es ebenfalls einen Punkt in Flensburg.

Kommt es wegen der Benutzung der Sommerreifen bei Eis und Schnee zu einem Unfall, kann dies nach Angaben der Polizei zur erheblichen Leistungskürzung der Kaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit führen.

Auch in der Haftpflichtversicherung hat die Benutzung von Sommerreifen auf Schnee erhebliche Auswirkungen, da es hier ebenfalls zu einer Mithaftung des Geschädigten kommen kann. sal/mik/pol

