Unfallverursacher flieht zu Fuß

Rhein-Neckar.Nach einem Unfall auf der A 5 in Südhessen mit zwei Schwerverletzten ist der Verursacher erst geflüchtet und dann festgenommen worden. Der 37-Jährige sei in der Nacht zum Montag bei Bensheim (Kreis Bergstraße) mit seinem Auto auf einen Kleinbus aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dieser wurde herumgeschleudert und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Ein Lastwagenfahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Kleinbus. Dessen Insassen, ein 55-Jähriger und seine 53 Jahre alte Beifahrerin, erlitten schwerste Verletzungen.

Der Verursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung einer nahe gelegenen Raststätte – und wurde schließlich von der Polizei liegend im Gebüsch gefunden und festgenommen. Er sei betrunken gewesen und habe keinen Führerschein. Bei der Suche nach dem 37-Jährigen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die A 5 war nach dem Unfall vier Stunden lang gesperrt. Ebenfalls lange Staus verursachte gestern Mittag ein Unfall mit sieben Leichtverletzten auf der A 5 zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz. Nach Angaben der Verkehrspolizei war ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren und hatte fünf weitere Fahrzeuge ineinandergeschoben. Während der Unfallaufnahme wurde laut Polizei zunächst nur der linke Fahrstreifen in Richtung Norden freigegeben.

Spur gewechselt

Gekracht hat es gestern Mittag auch auf der A 6 am Viernheimer Kreuz. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer, vom Dreieck Viernheim kommend, von der rechten auf die linke Spur gewechselt. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Der Pkw-Fahrer erlitt bei der Kollision schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. sin/lhe