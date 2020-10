Unfallwagen ohne Insassen auf B535 - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen.Auf der B535 ist zwischen Heidelberg und Schwetzingen kurz vor der Abfahrt Plankstadt-Süd/Oftersheim der Polizei in der Nacht auf Sonntag durch andere Fahrer ein stark demolierter Pkw gemeldet worden. Laut Polizeibericht handelte es sich dabei um einen blauen Renault Clio. Der oder die Fahrerin war bei Ankunft der Polizei nicht aufzufinden. Die Feuerwehr durchsuchte ein angrenzendes Feldgebiet mit einer Wärmebildkamera, um auszuschließen, dass sich die geflüchtete Person in einer hilflosen Lage befindet.

Zwischen 4 Uhr bis 06.40 Uhr war die Richtungsfahrbahn der B535 von Heidelberg nach Schwetzingen für Abschlepp- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Am Renault Clio entstand ein Totalschaden. Die Polizei Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort zu dem oder der Fahrerin

geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020