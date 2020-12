Ungebremst in Sattelzug gefahren

Das Auto des 71-Jährigen schob sich unter den Sattelauflieger. © Polizei

Edenkoben.Ein schwer verletzter Autofahrer sowie ein Gesamtschaden von mehr als 20 000 Euro – dies ist die Bilanz eines Unfalls, der sich auf der A 65 in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben in Richtung Karlsruhe ereignete. Nach Polizeiangaben hatte ein 71-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 17.35 Uhr das Ende eines durch ein Pannenfahrzeug verursachten Staus übersehen und fuhr ungebremst in einen Sattelzug.

Bei dem Zusammenprall wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen massiver Beschädigung, so die Polizei, musste auch der Sattelauflieger abgeschleppt werden. Wegen Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A 65 bis 19.20 Uhr in Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Es kam zu leichten Behinderungen. red/ott

