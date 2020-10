Unikliniken Mannheim und Heidelberg sollen fusionieren

Mannheim.Für das in schweren Finanznöten steckende Mannheimer Klinikum zeichnet sich eine Rettung ab. Es soll mit dem Uniklinikum in Heidelberg fusionieren und somit in die alleinige Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg übergehen. Die finanziellen Fragen müssen zwar erst noch geklärt werden. Nach Informationen dieser Redaktion wird die Stadt aber wohl einstweilen für „Altlasten“ und bereits

...