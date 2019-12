Uniklinikum Heidelberg: Ingo Autenrieth und Katrin Erk bilden neue Doppelspitze

Der Bluttest brachte das Klinikum in die Schlagzeilen. © dpa

Heidelberg.Prof. Dr. Ingo Autenrieth und Katrin Erk bilden die neue Vorstandsspitze am Universitätsklinikum Heidelberg. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung am 17. Dezember 2019 beschlossen.

Autenrieth (57) wird neuer Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg. Er ist derzeit Mitglied des Vorstandes des Universitätsklinikums Tübingen und Dekan der Medizinischen Fakultät Tübingen.

Katrin Erk (50) wird neue stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes und Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums. Sie ist derzeit in selber Funktion am Universitätsklinikum Dresden tätig. Zuvor wirkte sie 13 Jahre am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim als Kaufmännischer Vorstand.

„Wir freuen uns, mit dieser Doppelberufung zugleich einen Neuanfang und einen Generationenwechsel am Universitätsklinikum Heidelberg einzuleiten. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Vorstandsmitglied eines Universitätsklinikums ist Prof. Autenrieth versiert in der strategischen Ausrichtung und Entwicklung eines renommierten Hochschulmedizin-Standorts. In seiner Zeit als Dekan in Tübingen war die Universität aktuell in der Exzellenzstrategie mit zwei Clustern sehr erfolgreich. In ihrer Vorstandsarbeit für das ZI in Mannheim gelang es Frau Erk wirtschaftlichen Erfolg mit exzellenter medizinischer Weiterentwicklung in Klinik und Forschung zu vereinen. Wir setzen auf den Gestaltungswillen dieses dynamischen Teams“, so die Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Simone Schwanitz.

„Ich freue mich, dass mit Prof. Ingo Autenrieth und Katrin Erk zwei ausgezeichnete Persönlichkeiten gewonnen werden konnten, die das Universitätsklinikum Heidelberg wieder auf Erfolgskurs bringen werden. Das neue Führungsduo verfügt über die Kompetenzen und Erfahrungen, um die nationale und internationale Spitzenstellung des Universitätsklinikums Heidelberg zu halten und weiter auszubauen“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

Ein zeitnaher Wechsel der beiden neuen Vorstandsmitglieder an das Universitätsklinikum wird angestrebt. Der genaue Zeitpunkt muss noch abgestimmt werden.

„Das Universitätsklinikum Heidelberg betreibt eine erstklassige Patientenversorgung. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, um dieses Potenzial und zukunftsweisende neue Felder der Medizin gemeinsam mit dem Vorstandsteam, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums und der medizinischen Fakultät, den universitären und außeruniversitären Forschungs- und Lehreinrichtungen und den relevanten Akteuren am Standort und in der Region weiterzuentwickeln“, so Prof. Ingo Autenrieth.

„Der für mich unerwartet schnelle Ruf nach Heidelberg ist Herausforderung und Ehre zugleich, auch wenn mir der Abschied aus Dresden nicht leichtfallen wird. Für die Erfahrungen, die ich in diesem herausragend aufgestellten Haus in kurzer Zeit machen konnte, bin ich dankbar. Die neue Aufgabe in Heidelberg ermöglicht mir auch, Beruf und Familie wieder besser in Einklang zu bringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Autenrieth und bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit allen Verantwortlichen im Klinikum, der Fakultät, den Mitgliedern des Aufsichtsrates sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zukunft erfolgreich gestalten können“, so Katrin Erk.

Aus Gründen der Befangenheit hat das Aufsichtsratsmitglied Frau Prof. Schackert an der Abstimmung nicht teilgenommen.

