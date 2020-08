Unwetter senken Waldbrandgefahr nur ein wenig

Die Waldbrandgefahr – hier ein Einsatz bei Elmstein – ist hoch. © Horst Welke

Rhein-Neckar.Auch nach den beiden Unwettern mit viel Regen in der vergangenen Woche herrscht in der Region weiter akute Waldbrandgefahr. Der Niederschlag reiche zwar aus, um das Waldbrandrisiko etwas zu senken, sagte Mario Herz vom Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises im Gespräch mit dieser Redaktion. „Allerdings reicht er bei Weitem nicht aus, um die Wasserspeicher des Waldes wieder aufzufüllen“, so der Experte. Die drei trockenen Hitzesommer in Folge würden der Natur, vor allem der Vegetation, mächtig zusetzen. Nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes liegt die Brandgefahr in einzelnen Teilen der Region derzeit auf der zweithöchsten, zumeist jedoch auf der dritten von fünf Stufen.

Appell an Ausflügler

Die Forstämter in Südhessen, der Pfalz und dem Rhein-Neckar-Kreis sind jedenfalls alarmiert und appellieren an Spaziergänger und Ausflügler, sich umsichtig zu verhalten. So gelte es etwa, sich an das von März bis Ende Oktober bestehende Rauchverbot in den Wäldern zu halten und keine heißen oder brennbaren Gegenstände dort zu entsorgen.

Wildtieren schade die anhaltende Trockenheit indes nicht so sehr wie Pflanzen und Bäumen, sagte der Bad Dürkheimer Förster und Waldpädagoge Joachim Weirich. Diese würden sogar eher von den milden Wintern profitieren. jeb/jei

