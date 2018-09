Unwetter- und Sturmwarnung für die Region

Das Sturmtief "Fabienne" wird am Sonntagabend über der Mitte Deutschlands erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen, Unwettern und schweren Gewittern am Sonntag in der Rhein-Neckar Region. Bis zum Abend gelten entsprechende Warnungen für Mannheim, Heidelberg, den Rhein-Neckar-Kreis, Ludwigshafen, den Rhein-Pfalz-Kreis und die Bergstraße.

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Ebenfalls sollten in der betroffenen Region Fenster und Türen geschlossen werden. Der DWD empfiehlt, Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Aus Sicherheitsgründen wurde bereits das Kinderfest auf der Neckarwiese in Heidelberg abgesagt. In Weinheim ist derzeit nach Angaben der Feuerwehr die Händelstraße gesperrt, da ein Baugerüst durch den Sturm einsturzgefährdet ist.

Wetterwarnungen wurden ebenfalls über die Smartphone-Applikationen "Nina" und Katwarn" herausgegeben.