Unwetter: Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Mannheim

Rhein-Neckar. Unwetter und Starkregen sind am Donnerstagabend über die Region gezogen: Die Feuerwehr ist zu zahlreichen Einsätzen im Mannheimer Stadtgebiet ausgerückt. Hauptsächlich seien Keller mit Wasser vollgelaufen, teilte die Feuerwehr Mannheim am späten Abend mit. Die Berufsfeuerwehr und alle Abteilungen der Freiwilligen Feuwerwehr seien im Einsatz, der sich noch bis Mitternacht hinziehen sollte, hieß es. Nach ersten Angaben der Polizei am Donnerstagabend kam es wegen überfluteter Straßen zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



Stromausfall am Hauptbahnhof Heidelberg

Ein Stromausfall am Heidelberger Hauptbahnhof sorgte am Abend für Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Mannheim und Heidelberg. Wie die Bahn per Twitter mitteilte, war der Zugverkehr nach einem Komplettausfall wieder teilweise möglich. Es könne aber noch zu Verspätungen, Umleitungen und Fahrtausfällen kommen.