Unwetter: Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Mannheim - Seckenheimer Landstraße gesperrt

Rhein-Neckar.Unwetter und Starkregen sind am Donnerstagabend über die Region gezogen und haben mehrere Schäden verursacht: Eine Baugrube am City-Airport in Mannheim-Neuostheim droht einzustürzen. Starkregen hatte sich auf einem benachbarten Parkplatz "etwa knöchelhoch" aufgestaut und war in der Nacht zum Freitag teilweise in die Baugrube geflossen, teilte ein Sprecher der Polizei in Mannheim mit. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr waren mit schwerem Gerät im Einsatz, um Wasser aus der Grube zu pumpen. Die Spundwände an den Seiten der Grube wurden mit rund 2000 Sandsäcken befestigt. Die Seckenheimer Landstraße wurde im Bereich des City Airport für die Arbeiten in beide Richtungen gesperrt. Für den Schwerlastverkehr ist die gesamte Seckenheimer Landstraße gesperrt. Die Sperrung soll bis zum Vormittag andauern. Der Flugbetrieb am Flughafen Mannheim lief normal weiter.

Die Feuerwehr war in der Nacht auf Freitag zu zahlreichen Einsätzen im Mannheimer Stadtgebiet ausgerückt. Hauptsächlich war der Stadtteil-Neuostheim betroffen, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Etwa 50 Keller waren überschwemmt. Auch Straßen wurden überflutet. Die Berufsfeuerwehr und alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr waren bis gegen 5.30 Uhr im Einsatz. Am Freitagmorgen war die Feuerwehr erneut im Einsatz im Mannheimer Stadtgebiet.

Stromausfall am Hauptbahnhof Heidelberg

Ein Stromausfall am Heidelberger Hauptbahnhof sorgte am Abend für Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Mannheim und Heidelberg. Wie die Bahn per Twitter mitteilte, war der Zugverkehr nach einem Komplettausfall wieder teilweise möglich. Es könne aber noch zu Verspätungen, Umleitungen und Fahrtausfällen kommen, hieß es am späten Donnerstagabend. Am Freitagmorgen lagen zunächst noch keine neuen Informationen vor.