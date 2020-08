Urlaub im Risikogebiet wird für Wormser Familien wohl teuer

Rhein-Neckar.Die Familien zweier Schülerinnen aus Worms bekommen bald Bußgeldbescheide. Im extremsten Fall müssen die Familien dann 25 000 Euro Strafe bezahlen. Das ist die Maximalsumme in Rheinland-Pfalz für Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung.

„Wir werden den Verstoß auf jeden Fall zur Anzeige bringen“, bestätigt eine Sprecherin des zuständigen Landkreises Alzey-Worms auf Anfrage dieser Redaktion. Welche Höhe die Strafe haben werde, entscheide die Bußgeldstelle in Ingelheim. Der Kreis geht davon aus, dass das Verhalten der Familien in jedem Fall geahndet wird. Die beiden Mädchen hatten mit ihrem Familien in Risikogebieten Urlaub gemacht und waren zum Schulbeginn im Unterricht erschienen. Die Familien hatten den Urlaub allerdings verschwiegen. Laut Infektionsschutzgesetz muss sich jeder, der sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, testen lassen und bis zum Ergebnis des Tests auf jeden Fall in Quarantäne bleiben.

Ob es sich bei den beiden Mädchen aus Worms um Geschwister handelt und wo sie Urlaub gemacht haben, teilt der Landkreis mit Verweis auf den Datenschutz nicht mit. Fakt ist indes, dass nun die Schüler zweier Klassen der Karmeliter-Realschule-Plus und der Neusatz-Grundschule samt ihren Lehrern 14 Tage in Quarantäne müssen. Betroffen sind mehr als 50 Personen.

Ein Erwachsener, der in der Werkstatt der Lebenshilfe Worms arbeitet und dort betreut wird, ist ebenfalls positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies teilte das Gesundheitsamt Alzey-Worms am Dienstagabend mit. Der Infizierte sei kein Reiserückkehrer. Alle Kontaktpersonen (18 Werkstattbeschäftigte und fünf Mitarbeiter) seien ermittelt und unter Quarantäne gestellt worden. Dank des Hygienekonzepts könne die Einrichtung geöffnet bleiben. Zeitnahe Tests für weitere Mitarbeiter seien vorgesehen.

Ansteckung zieht Kreise

Auch der Corona-Ausbruch in der Heidelberger Firma Gaster Wellpappe zieht Kreise. So sind fünf Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim positiv auf das Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises bereitet deshalb für Mittwoch eine Flächentestung vor. Die Fünf seien bereits isoliert und befinden sich in Quarantäne. Offenbar haben die Infizierten bei der Heidelberger Verpackungsfirma gearbeitet, bei der am Montag 29 Infektionen bestätigt wurden. „Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass sich jeder Einzelne seiner Verantwortung bewusst ist. Solche Infektionsgeschehen lassen sich eindämmen, wenn Abstands- und Hygienemaßnahmen konsequent - auch am Arbeitsplatz - eingehalten werden“, sagt der stellvertretende Amtsleiter Andreas Welker.

In der kommunalen Unterkunft in Hockenheim sind 75 Bewohner gemeldet. Sie waren nach Angaben des Kreises ursprünglich in Schwetzingen untergebracht, aber nach einem Feuer umgezogen. Die Stadt Schwetzingen sei für den Fall gewappnet, falls es zu einer Quarantäne aller Bewohner kommen sollte, sagt der Schwetzinger Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel.

Abstrichzentrum wieder aktiv

Die Stadt Heidelberg nimmt aufgrund der aktuell steigenden Corona-Zahlen das Abstrichzentrum auf dem Kirchheimer Messplatz ab Mittwoch wieder in Betrieb. Die als „Drive-in - also zum Durchfahren mit dem Auto - konzipierte Einrichtung war seit 1. Juli im Ruhemodus. Testen lassen können sich hier unter anderem Reiserückkehrer mit grippeähnlichen Symptomen und Menschen, die eine Warnmeldung in ihrer Corona-App auf dem Handy erhalten haben. Vor dem Besuch muss man sich allerdings über die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes anmelden.

Neue Corona-Fälle meldet auch der Rhein-Pfalz-Kreis. So ist ein Kind aus einer Betreuungseinrichtung in Limburgerhof positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Deshalb befinden sich 22 Kinder und fünf Erzieherinnen in Quarantäne. Positiv getestete Schüler gibt es auch in der Anne-Frank-Realschule sowie der Albert-Einstein Grund- und Realschule in Ludwigshafen. Die Infizierten seien größtenteils Reiserückkehrer aus Kroatien, Bosnien, Bulgarien, Malta und Nordmazedonien.

Kritik kommt derweil von Eltern. So hätten sich einige Elternsprecher einen Schulstart in Etappen gewünscht: „Man hätte doch in den ersten zwei Wochen nach den Ferien im Schichtbetrieb beginnen können“, sagt eine 35-jährige Mutter aus Schifferstadt. Ihre Familie lebe in ständiger Angst vor einem Corona-Fall. „Sieben Kinder aus der Klasse waren heute nicht im Unterricht - da macht man sich schon seine Gedanken.“

