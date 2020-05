Urlaub in der Region bietet Spaß und Abenteuer

Rhein-Neckar.Die Corona-Krise hat so manchen Ferienplan vereitelt. Auch wenn sich abzeichnet, dass Auslandsreisen bald wieder möglich sind, haben viele ihren Urlaub in der Ferne storniert. Macht aber nichts – denn für die Daheimgebliebenen gibt es auch direkt vor der Haustür einiges zu erleben: Wir haben in einer interaktiven Karte die schönsten Ziele zusammengetragen, wo sich in der Metropolregion Abenteuer erleben lassen – egal ob allein, mit der Familie oder Freunden. Im „Dreiländereck“ zwischen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es trotz der Corona-Einschränkungen zahlreiche Freizeitangebote – von der Straußenfarm bis zur Draisinenfahrt.

Wer gerne wandert, kommt in der Metropolregion reichlich auf seine Kosten. Der Fernwanderweg Burgensteig Bergstraße etwa führt von Darmstadt nach Heidelberg an zahlreichen Burgen und Schlössern vorbei – im nördlicheren Teil durch Waldgebiete, im Süden durch die Weinberge der Bergstraße. Auf dem Neckarsteig können sich erfahrene Wanderer austoben: Der anspruchsvolle Weg von Heidelberg nach Bad Wimpfen ist 127 Kilometer lang. Entlang des Steigs gibt es auch zahlreiche Rundwanderwege für weniger Konditionierte. Der Pälzer Keschdeweg von Hauenstein nach Neustadt hat seinen Namen vom pfälzischen Wort für die Edelkastanien, die in diesem Gebiet wachsen.

Für Kinder bietet der 2,8 Kilometer lange Naturerlebnispfad in Angelbachtal (etwa eine Stunde Wanderung) einen abenteuerlichen Rätselspaß rund um den Wald und seine Bewohner. Zusätzlicher Pluspunkt: Der Weg ist kinderwagenfreundlich. Der Karl-Drais-Radweg führt durch Waldbrunn und erinnert an den Erfinder des Fahrrads. Auf der Rundtour erläutern Infotafeln Wissenswertes über den Erfinder, sein Wirken und seine Epoche. Der Weg ist auch für Familien geeignet. Radtouren finden sich zudem im „MM“-Radguide „Rauf aufs Rad“ mit 17 Touren zwischen Pfalz und Odenwald.

Reichlich Schlösser und Burgen

Fans von Schlössern und Burgen finden hier ebenfalls eine reiche Auswahl. Die berühmtesten sind die romantische Schlossruine in Heidelberg und das barocke Schwetzinger Schloss mit seinem beeindruckenden Garten. Das Hambacher Schloss ist nicht nur historischer Schauplatz, Museum und Wiege der deutschen Demokratie, sondern auch beliebter Aussichts- und Ausgangspunkt für Wanderungen. Sogar noch bewohnt ist die Burg Guttenberg in Haßmersheim. Hier bietet die Deutsche Greifenwarte täglich Flugvorführungen. Auch die Städte laden zur Entdeckungsreise. In Mannheim hat etwa das Projekt „Stadt.Wand.Kunst“ schon manches Gebäude verschönert. Die großflächigen Wandmalereien können auf einer individuellen Route besichtigt werden. Das ist nicht nur für Touristen, sondern auch für Mannheimer spannend.

Familienspaß bieten Draisinenbahnen in Südpfalz und Odenwald. Ein echtes Highlight für Kinder und Tierliebhaber sind Lama- und Alpakawanderungen. Die Touren in Begleitung der sympathischen Kleinkamele werden in der Rhein-Neckar-Region, in Südhessen und der Pfalz angeboten. Noch exotischer geht es auf der Straußenfarm Mhou in Rülzheim zu. Hier können die Riesenvögel fast wie in freier Wildbahn beobachtet werden. kako/lia/apt

