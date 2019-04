Ursache der Explosion in Wiesloch weiterhin unklar

Wiesloch.Nach wie vor rätselt die Polizei über die Ursache des Explosionsunglücks, das am Dienstagnachmittag ein Haus in der Wieslocher Innenstadt zerstört hat. Kriminaltechniker der Kripo Heidelberg suchten gestern in den Trümmern des Hauses nach Hinweisen zum Auslöser der Explosion.

Nach Angaben eines Polizeisprechers habe man eine Propangasflasche gefunden, die mit dem Unglück in Verbindung stehen könnte. Heute werden Brandsachverständige des Landeskriminalamtes in Stuttgart die Fachleute vor Ort unterstützen.

Große Hoffnung setzt die Polizei auf die Aussagen des 75-jährigen Hausbesitzers. Dieser war bei der Explosion schwer verletzt worden und liegt auf der Intensivstation eines Ludwigshafener Krankenhauses. Er war bis gestern noch nicht vernehmungsfähig.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019