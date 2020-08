Urteil: Kein Schadensersatz für vertrocknete Hecke - Klimawandel ist verantwortlich

Frankenthal.Nicht die böswillige Beschädigung durch eine Nachbarin, sondern der Klimawandel ist für das Absterben einer Thuja-Hecke verantwortlich. So lautet die Entscheidung des Landgerichts Frankenthal in einem Nachbarschaftsstreit, der sich über Jahre hinweg in Altrip zugetragen hat. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, hat die Beweisaufnahme zwar ergeben, dass eine Nachbarin das Zypressengewächs an der Grundstücksgrenze durch das Abknicken von Ästen und Zweigen sowie durch Angießen von Flüssigkeiten absichtlich beschädigt hat - dies aber nicht der Grund ist, dass die Hecke zugrunde gegangen sei.

Keine Vergiftungserscheinungen

Ein beauftragter Baumsachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass die Thuja-Hecke nicht vergiftet wurde, sondern aufgrund der klimatischen Veränderungen in der Pfalz mit heißen Sommern und wenig Niederschlag vertrocknet sei. Der Sachverständige betonte vor Gericht, dass die Pflanze mit ihrem hohen Wasserbedarf für die Vorderpfalz immer weniger geeignet sei und nur bei intensiver und langanhaltender Bewässerung gedeihen könne.

Das Gericht kam in seinem Ende Juli gefällten Urteil zu dem Schluss, dass die Nachbarin die Kosten von 8000 Euro, die für die Anpflanzung einer neuen Hecke anfallen, nicht übernehmen muss.

Die Entscheidung in dem Nachbarschaftsstreit ist noch nicht rechtskräftig (Urteil vom 28. Juli 2020, Az. 7 O 501/18).