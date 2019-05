Urteil nach zweieinhalb Jahren

Frankenthal.„Ich habe mein kleines, süßes Baby umgebracht“ – mit diesen Worten hat am 12. November 2016 der Prozess um den gewaltsamen Tod der kleinen Senna begonnen. Das zwei Monate alte Mädchen war am 13. Mai 2016 aus den Händen ihres eigenen Vaters vom Balkon eines Frankenthaler Mehrfamilienhauses in den Tod gestürzt. Das Urteil fällt, fast genau drei Jahre später, am Freitag. Dazwischen liegen

...