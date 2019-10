Varianten auf dem Prüfstand

Zahlreiche kurz-, mittel- und langfristige Lösungsvorschläge kursieren in der Metropolregion, wie die Krise um die Sperrung der Hochstraße Süd bewältigt werden kann.

Dritte Rheinquerung bei Altrip

Hilft in der aktuellen Krise nicht, weil sei erst frühestens in etwa 15 Jahren gebaut werden könnte. Es müsste in der Region Einigkeit bestehen, dass sie gebraucht wird. Dann müssten

...