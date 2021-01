Vater erleidet tödliche Kopfverletzungen

Hockenheim.Es war ein stumpfer Gegenstand, mit dem der 35-jährige Sohn am Freitagabend auf seinen 59-jährigen Vater eingeschlagen und ihm so schließlich die tödlichen Verletzungen beigebracht haben soll. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Totschlags gegen den Mann aus Hockenheim. Der deutsche Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, seinen Vater nach einem Streit in dessen Wohnung getötet zu haben.

