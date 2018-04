Vater und Sohn festgenommen

Anzeige

Walldorf/Schwetzingen/Mannheim.Weil sie in der vergangenen Woche ein Wettbüro in Walldorf überfallen haben sollen, sind ein 30-Jähriger und sein Vater in Mannheim und Schwetzingen festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag mitteilten, befinden sich die beiden wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft.

Vater und Sohn sollen am Donnerstag, 12. April, ein Wettbüro in Walldorf überfallen haben, um sich Bargeld zu verschaffen. Der 57-jährige Vater soll gegen 12.50 Uhr das Wettbüro betreten und einen Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Pistole zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Mit der Beute im vierstelligen Bereich soll er dann in ein Fluchtfahrzeug begeben haben, das von seinem Sohn gelenkt wurde. Beide konnten zunächst unerkannt entkommen.

Am 14. April soll der 57-Jährige dann laut Pressemitteilung einen Raubüberfall auf einen Discounter in Hambrücken bei Karlsruhe verübt haben. Nach umfangreichen Ermittlungen nahm ihn die Polizei noch in der Nacht zum Sonntag in einem Hotel in Schwetzingen fest. Wenig später konnten Fahndungskräfte der Polizei Mannheim auch den Sohn vorläufig festnehmen. Bei Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten einen Großteil der Beute und diverse andere Beweise.