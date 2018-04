Vater und Sohn in Haft

Anzeige

Rhein-Neckar.Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim haben einen 57-Jährigen und dessen 30 Jahre alten Sohn festgenommen, weil sie mutmaßlich für eine Serie von bewaffneten Überfällen in der Region verantwortlich sind. Sie sollen am Donnerstag auch ein Wettbüro in Walldorf ausgeraubt haben, wie die Beamten gestern in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg bekanntgaben. Der Vater habe das Wettbüro gegen 12.50 Uhr mit einer täuschend echt aussehenden Pistole betreten und einen Angestellten bedroht. Mit einem vierstelligen Geldbetrag flüchtete er nach draußen, wo sein Sohn mit einem Auto wartete.

Nach intensiven Ermittlungen konnte der 57-Jährige in der Nacht zum Sonntag von einer Sondereinheit in einem Schwetzinger Hotel festgenommen werden. Am Vorabend soll er in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) einen Discounter überfallen haben. Wenig später schnappten Fahnder auch den Sohn. Bei seiner Durchsuchung fanden sie einen Teil der Beute und Beweisstücke.

Taten im Rhein-Neckar-Kreis

Die weiteren Ermittlungen der Kriminaldirektion Heidelberg ergaben, dass das Vater-Sohn-Gespann noch an weiteren Taten im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt gewesen sein soll. Dabei geht es um Überfälle auf ein Wettbüro und einen Lebensmitteldiscounter in Hockenheim sowie einen versuchten Raub in einem Discounter in Brühl. Insgesamt sollen die Männer dabei mehrere Zehntausend Euro erbeutet haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sitzen die Männer seit Montag wegen schwerer räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft. jei