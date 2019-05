Vater widerruft Angaben

Darmstadt/Mörlenbach.Es war der sechste Tag im Mordprozess um das getötete Geschwisterpaar in Bettenbach, deren Eltern laut Anklage vorgeworfen wird, die Tat gemeinschaftlich durchgeführt zu haben. Während der 59-jährige Werner H. die Schuld auf sich nimmt, streitet seine Frau, die 46-jährige Christiane H. eine Mitwisserschaft und Tatbeteiligung ab.

Laut von Experten ermittelte Fakten wurden die Kinder mit Hammerschlägen und Messerstichen umgebracht, bei beiden wurden im Zuge der Obduktion 29 Gewalteinwirkungen festgestellt. Vier Stiche und Schnitte jeweils im Hals- und Brustbereich, der Rest sind Schläge mit dem Zimmermannshammer auf den Kopf. Fest steht, dass beide Kinder nicht sofort tot waren. Doch zumindest bei dem getöteten Jungen steht wohl fest, dass er sich gewehrt haben muss. Der Bruch der Speiche und Blutspuren vor dem Bett gelten als entsprechende Indizien.

Werner H. widerruft vieles aus der ersten Vernehmung, die am Tattag noch am Krankenbett gemacht wurde. Er setzt dabei auf Amnesie, will eine große Anzahl schwerer Beruhigungsmittel genommen haben. Seinen Schilderungen steht das toxikologische Gutachten entgegen, das sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wann er und ob er wirklich die große Anzahl an Beruhigungsmitteln eingenommen hat.

An diesem Verhandlungstag geht es um die Frage, ob Werner H. zum Zeitpunkt der Tat, die er einräumt, unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Experten halten das für unwahrscheinlich. Und so steht die Theorie im Raum, dass er, erst kurz bevor er mit Selbstmordabsichten die Garage betrat, Tabletten eingenommen hat. Laut Psychologin hat die Mutter selbst keine Erinnerungen an die Tatnacht. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.

