VdK macht Weihnachtspause

Bergstraße.Der Sozialverband VdK Bergstraße ist von Freitag, 18. Dezember, bis Sonntag, 10. Januar, geschlossen. Ab Montag, 11. Januar, ist der Verband wieder montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 06252/91 4 8 oder per Email unter kv-bergstrasse@vdk.de erreichbar. Wegen den Corona-Beschränkungen können Beratungen nur nach Anmeldung stattfinden. In dringenden Fällen ist die Bezirksgeschäftsstelle in Darmstadt ab Montag, 4. Januar, unter Telefon 6151/35 99 80 oder per Email unter bgst.darmstadt@vdk.de erreichbar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020