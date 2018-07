Verbandsdirektor im Amt bestätigt

Anzeige

Rhein-Neckar.Ralph Schlusche (Bild) – Direktor der Verbandsversammlung Metropolregion Rhein-Neckar – wird das Regionalparlament auch in den kommenden acht Jahren führen. Der Leiter der Verbandsverwaltung ist gestern in Mannheim einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Das teilte der Verband mit. Ebenso einstimmig sei die Wahl seines Stellvertreters gewesen. So darf sich der Mannheimer Bürgermeister Lothar Quast über seine Wiederwahl freuen. „Ich freue mich, dass wir eine solch sachorientierte und wertschätzende Atmosphäre haben“, betonte der Vorsitzende Stefan Dallinger. sin (BILD: MRN)