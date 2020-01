Verdacht auf Coronavirus an der Uniklinik in Heidelberg - Befunde negativ

Rhein-Neckar.Der Verdacht auf Coronavirus bei Patienten an der Heidelberger Uniklinik hat sich nach Tests am Dienstag nicht bestätigt. Das teilte das Klinikum in einer Pressekonferenz am Nachmittag mit. An der Uniklinik hatten sich mehrere Personen mit Verdacht auf das Virus vorgestellt.

Als Verdachtsfall gelten Patienten, die Symptome wie trockenen Husten, Fieber und Atemnot aufweisen, kürzlich in China waren oder Kontakt zu Personen hatten, die das Land kürzlich besucht haben, ordnete der Sprecher der Uniklinik die Situation ein.

Das Universitätsklinikum ist auf mögliche Fälle von am Coronavirus erkrankten Patienten nach eigenen Angaben gut vorbereitet. Das Personal sei entsprechend informiert und ein Merkblatt von Seiten der Krankenhaushygiene erstellt und im Intranet verbreitet worden. Des Weiteren hat das Universitätsklinikum seit längerem eine Task Force, die bei allen neu auftretenden und sich schnell ausbreitenden Erkrankungen die Maßnahmen übergreifend koordiniere.

Ein Sprecher des Uniklinikums in Mannheim teilte auf Anfrage mit, dass dort keine Verdachtsfälle bekannt seien. Eine Antwort des Klinikum Ludwigshafens stand zunächst noch aus.

Am Montagabend war der erste Coronavirus-Patient in Bayern bestätigt worden. Der Patient hatte sich bei einem Gast aus China angesteckt. Die Frau aus China sei nach Informationen der Deutschen Presseagentur zu einer Fortbildung bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg in Oberbayern gewesen. Der Infizierte liegt demnach im Münchner Klinikum Schwabing. In Europa waren zuvor drei Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen worden. Alle drei betrafen Menschen in Frankreich, die zuvor in China gewesen waren.

Das neue Virus 2019-nCoV stammt ursprünglich vermutlich von einem Markt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, wo es wohl von dort gehandelten Wildtieren auf den Menschen übersprang. Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung gibt es nicht. Die Symptome können aber mit Medikamenten abgemildert werden.

Nach derzeitiger Einschätzung von Experten verläuft die neuartige Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, möglicherweise sogar ohne Symptome. Von den in China registrierten Todesfällen gehen die meisten nach bisherigen Erkenntnissen auf ältere und ohnehin schon stark geschwächte Patienten zurück.