Verdächtige Chemikalien in Haus entdeckt

Anzeige

Lambrecht.Verdächtige Chemikalien hat die Polizei in einem Haus in Lambrecht (Landkreis Bad Dürkheim) entdeckt. Im Vorfeld der Durchsuchung hatte es aus dem Umfeld eines Beschuldigten Hinweise gegeben, wonach ein 34 Jahre alter Mann die Substanzen möglicherweise zur Herstellung von Sprengmitteln nutzen wollte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Keine Geräte für mögliche Tat

In dem Haus seien am Donnerstagabend zwar Substanzen gefunden worden, die zur Herstellung von Sprengmitteln geeignet seien. Die Beamten hätten allerdings keine technischen Geräte gefunden, die für eine solche Tat notwendig wären. „Daher hat sich der Verdacht gegen den psychisch auffälligen Mann zunächst nicht bestätigt“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankenthal. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund lägen nicht vor. Wie Spezialisten des Landeskriminalamts und der Feuerwehr feststellten, habe für die Anwohner zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter. lrs/red