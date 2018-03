Verdächtiger nach Kontrolle in Haft

Anzeige

Rhein-Neckar.Bei einer Routinekontrolle in einem Reisebus auf der A 6 hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogenhändler gefasst. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums und die Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, war der 20-Jährige aus Gambia wegen seines nervösen Verhaltens aufgefallen. In seinem Rucksack fanden die Beamten bei der Kontrolle etwa ein halbes Kilogramm Marihuana. Der Mann aus dem Großraum Augsburg wurde daraufhin festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erkannte Flucht- und Verdunklungsgefahr und erließ gegen den 20-Jährigen Haftbefehl wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an.