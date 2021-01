Verdi - Kriterien bei Kita-Öffnung wichtiger als ein fester Termin

Südwest.Vor einer Entscheidung der Landesregierung über eine Öffnung der Kindertagesstätten erhöhen die Erzieher- und Elternverbände den Druck auf die grün-schwarze Koalition. Es müsse deutlich werden, unter welchen Umständen und bei welchen Corona-Infektionswerten Kitas voll geöffnet oder gänzlich geschlossen würden, sagte der Landesbezirksleitern der Gewerkschaft Verdi, Martin Gross. "Wir wollen, dass Eltern, Kinder und Beschäftigte nicht mehr ohnmächtig abwarten müssen, wie das Land entscheidet", sagte er bei der Vorlage eines Zehn-Punkte-Programms für eine möglichst sichere Öffnung der Kitas und Grundschulbetreuung am Montag.

Es müsse landesweite Kriterien wie Schutzmasken oder eine Homeoffice-Lösung geben, nach denen vor Ort entschieden werden könne, ob und wie weitgehend eine Einrichtung geöffnet werden kann, sagte Hanna Binder, die stellvertretende Landesbezirksleiterin der Gewerkschaft. Dies könne zwar zur Folge haben, dass nicht alle Kitas gleichzeitig öffneten. "Aber so können wir wenigstens sicher sein, warum sie das tun und dass der Gesundheitsschutz an erster Stelle steht."

Bund und Länder hatten sich am vergangenen Dienstag zwar auf eine generelle Verlängerung des Lockdowns und zahlreicher Einschränkungen bis zum 14. Februar verständigt. Baden-Württemberg trägt die Beschlüsse auch zum großen Teil mit. Bei der Bildung will das Land ebenso wir einige andere Bundesländer aber abweichen. Grundschulen und Kitas könnten hierzulande bereits ab dem 1. Februar wieder schrittweise öffnen, wenn das die Infektionszahlen zulassen. Entscheiden will die Regierung am Dienstag oder Mittwoch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021