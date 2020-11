Verdienstkreuz für Weinheimerin

Weinheim.Oberbürgermeister Manuel Just hat Martina Schildhauer (Bild) das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Die Ehrung hätte im Mai stattfinden sollen, wurde aber Corona-bedingt verschoben. Die 60-Jährige setzt sich seit 2009 gegen Altersarmut von Frauen ein. Die Wahrung der Würde im Alter wurde zum Leitmotiv der 2017 gegründeten „Alwine-Stiftung – in Würde altern“, deren Namensgeberin Schildhauers Großmutter Alwine Brand ist. Just lobte die zuverlässigen Hilfen durch eine Beratungsstelle bei der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar. red (Bild: Stadt Weinheim)

